МВД предупредило о способах кражи денег с банковских карт

МВД: часто мошенники крадут деньги с карт под видом правоохранителей или сотрудников банка

Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило россиян о способах кражи денег с банковских карт, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказали в ведомстве, злоумышленники, действуя от лица сотрудников банка, убеждают граждан оформить онлайн-заявку на кредит с использованием полученных реквизитов банковских карт и паролей из CMC. Кроме того, мошенники часто похищают средства под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банков, требуя перевести накопления на поддельный счет.

По статистике МВД, за семь месяцев 2021 года произошло почти 320 тысяч киберпреступлений. Это на 16 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. Около 127 тысяч преступлений совершены с использованием мобильной связи, 104 тысячи — с применением расчетных карт.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали звонить жителям России от имени службы поддержки портала «Госуслуги». Они уверяют граждан, что аккаунт взломан, и выпытывают данные для входа в личный кабинет.