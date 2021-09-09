Пользователей Госуслуг успокоили по поводу мошенников

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин прокомментировал новость о том, что злоумышленники начали рассылать россиянам фейковые уведомления с портала Госуслуг с предложением уплатить пошлину. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил надежность хранения пользовательских данных на портале и успокоил тех, кто опасается стать жертвой мошенников.

«Несмотря на то, что время от времени находятся злоумышленники, пытающиеся обманывать россиян, персональные данные пользователей портала Госуслуги и других госсервисов надежно защищены. Похитить их непосредственно с Госуслуг гораздо сложнее, чем с большинства общедоступных ресурсов», — заметил глава РОЦИТ.

Сагдатулин подчеркнул, что государство прилагает максимум усилий для защиты граждан в цифровом пространстве. Однако безопасность людей зависит не только от властей, но и от них самих. Поэтому жителям страны необходимо внимательно относиться к своим действиям в сети, а также критически оценивать получаемые сообщения.

«Необходимо системно выстраивать работу по повышению цифровой грамотности граждан», — добавил директор РОЦИТ.

В начале сентября зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов выявил новую схему по обману пользователей Госуслуг, об этом сообщил РИА Новости. Злоумышленники рассылали юзерам поддельные письма, в которых сообщали россиянам об откреплении от их поликлиники из-за технического сбоя. После этого мошенники предлагали жертвам заново зарегистрироваться и оплатить пошлину.

Ранее в Минцифры дали рекомендации, которые призваны помочь пользователям Госуслуг защититься от мошенников. Так, представители ведомства посоветовали внимательно смотреть на адрес, с которого пришло электронное письмо. В министерстве заверили, что послания от Госуслуг могут приходить с единственного адреса — no-reply@gosuslugi.ru. Кроме того, сообщения из сервиса всегда дублируются, так что их подлинность можно проверить в личном кабинете Госуслуг.