На Госуслугах появится доступ ко всей медкарте

Пользователи портала «Госуслуги» в ближайшее время получат доступ ко всей электронной медицинской карте. Такое заявление сделал глава Минцифры России Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте», — рассказал глава ведомства.

Отмечается, что теперь россиянам не нужно заполнять онлайн-заявления вручную или самим искать бумажные документы. Портал будет получать всю необходимую информацию от медицинских организаций самостоятельно.

По словам Шадаева, для организации постоянного наблюдения за состоянием здоровья хронических больных планируется широкое внедрение в России телемедицинских сервисов и технологий, включая отечественные цифровые медицинские датчики мониторинга здоровья.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью портала «Госуслуги». Эксперты рассказали, что злоумышленники могут взять кредит от их имени.