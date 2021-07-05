«Госуслуги» закрыли запись на вакцинацию в Москве и Подмосковье

На сайте Госуслуг закрыли запись на вакцинацию от коронавируса в Москве и Подмосковье. Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на сообщения читателей.

По их словам, при попытке выбрать поликлинику или больницу для записи появляется уведомление о том, что «в выбранном регионе услуга "Запись на прием к врачу" временно недоступна». Это подтверждают и пользователи соцсети Twitter, публикуя посты со скриншотами из Госуслуг.

В службе поддержки портала сообщили, что «в связи с повышенным количеством запросов, связанных с вакцинацией от COVID-19, в работе информационной системы в сфере здравоохранения наблюдаются сбои и услуги могут быть временно недоступны».

Желающим записаться на вакцинацию жителям московского региона порекомендовали попробовать повторить процедуру позднее.

В начале июля пользователи Госуслуг пожаловались на то, что им приходится стоять в очереди, чтобы попасть на сайт. При попытке открыть страницу многие узнавали, что из-за большого числа посетителей им необходимо ждать до 30 минут для получения доступа к ресурсу.