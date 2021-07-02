На сайте Госуслуг образовалась 30-минутная очередь

Пользователи сайта Госуслуг пожаловались, что им приходится «стоять» в 30-минутной очереди, чтобы попасть на портал. Многочисленные сообщения о проблемах с входом на сервис опубликованы в Twitter.

«Эм…Простите, но когда в госуслуги начали входить по талонам? Бахилы нужно надевать?» — написал пользователь под ником @zloy_geyzer, приложив к посту скриншот с таймером. «Госуслуги легли. Эх, все у нас так...» — с грустью написал про образовавшуюся очередь другой юзер Twitter Игорь Филимонов.

Вскоре после того, как о проблеме сообщили в крупных СМИ, ситуацию прокомментировали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. По данным ведомства, ресурс мог быть временно недоступен из-за запуска новых сервисов.

Позже журналисты «РИА Новостей» сообщили, что в настоящее время портал вновь работает в стабильном режиме.