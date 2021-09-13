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Сенатор пообещал от лица России защищать границы Армении как свои собственные

Сенатор Климов: Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные, поскольку обе страны являются членами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал сенатор Андрей Климов, сообщает в понедельник, 13 сентября, Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян понадеялся, что российские миротворцы останутся в Нагорном-Карабахе на более длительное время, чем обозначено в договоре с Азербайджаном — пять лет. Он указал, что власти республики уже прорабатывают вариант, при котором подобное решение удастся воплотить в жизнь.

В сентябре 2020 года начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживала Армения. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Боевые действия продолжались до 10 ноября. Баку вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

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