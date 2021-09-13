Сенатор пообещал от лица России защищать границы Армении как свои собственные

Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные, поскольку обе страны являются членами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал сенатор Андрей Климов, сообщает в понедельник, 13 сентября, Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян понадеялся, что российские миротворцы останутся в Нагорном-Карабахе на более длительное время, чем обозначено в договоре с Азербайджаном — пять лет. Он указал, что власти республики уже прорабатывают вариант, при котором подобное решение удастся воплотить в жизнь.

В сентябре 2020 года начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживала Армения. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Боевые действия продолжались до 10 ноября. Баку вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.