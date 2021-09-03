Лавров отметил успехи российской дипломатии в окончании войны в Карабахе

Лавров заявил, что окончание войны в Карабахе говорит об успехах российской дипломатии

Окончание войны в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы свидетельствует об успехах российской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Sputnik Армения».

Материалы по теме Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов? «Люди бежали в панике» Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?

По его словам, президент России Владимир Путин приложил много усилий для прекращения огня на Южном Кавказе. Дипломат отметил, что достигнутые в ноябре 2020 года договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией поэтапно реализуются, что способствует стабильному развитию региона.

«Сейчас, после того как война в Нагорном Карабахе закончилась, заложены основы для политического процесса, для разблокирования всех транспортных и экономических связей», — сказал глава МИД России и призвал Турцию и Армению начать диалог для восстановления добрососедских отношений.

В сентябре 2020-го начались бои на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживала Армения. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Боевые действия продолжались до 10 ноября. Баку вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

Во время конфликта Армения утверждала, что Турция помогает Азербайджану и перебрасывает в Карабах боевиков с Ближнего Востока.

На сегодняшний день Армения и Азербайджан до сих пор не подписали мирное соглашение. На границе двух стран регулярно происходят вооруженные столкновения, гибнут военные, после чего стороны обвиняют друг друга в провокациях. Острую реакцию у обеих стран вызывает вопрос делимитации границ и статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики.