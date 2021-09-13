Названы необычные последствия употребления кешью

Американские ученые рассказали о необычных последствиях употребления кешью. Исследование опубликовано в журнале Current Developments in Nutrition.

Согласно исследованию, употребление кешью связано с понижением уровня давления. Употребление ореха в пищу способно улучшить показатели артериального давления, а также снизить уровень триглицеридов.

Обзор показал, что продукт улучшает здоровье сердца. Риск ишемической болезни сердца был на 37% ниже для тех, кто употребляет кешью более четырех раз в неделю. Орех помогает контролировать «плохой» холестерин и уровень сахара в крови.

Результаты исследования также показали, что что замена 10 процентов суточной общей калорийности сырым кешью снижает уровень инсулина в крови у пациентов с диабетом второго типа.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе и вреде бананов в беседе с телеканалом «Звезда». По его словам, бананы полезны не более, чем другие фрукты, но при этом являются более калорийными. «В них содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52», — сказал эксперт.