Мир
 
Последние новости
Кремль отверг возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского
Путин заявил о проблемах с заболеваемостью COVID-19 в его окружении
На Украине назвали маразмом предложение перейти на латиницу
В популярной среди россиян пляжной стране ввели новые ограничения для туристов
Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV
Российского скульптора нашли в гостинице с перерезанным горлом
Путин возразил на просьбу оставить подпись в чужом паспорте
Стало известно о работе «отеля для утех» в доме отравившихся москвичей 
В США удивились модификации устаревшего российского танка
Оценена связь между арбузом и обнаруженным этиленгликолем в крови москвичей
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров высказался о соглашении об отмене виз с Сан-Марино

Глава МИД РФ Лавров: соглашение об отмене виз с Сан-Марино может скоро быть подписано
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва вскоре может достичь соглашения об отмене визового режима с Сан-Марино. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения», — отметил министр. По его словам, документ находится в «высокой степени готовности». Его подписание будет организовано в ближайшее время.

Лавров сделал соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является лидером федеральной пятерки кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров назвал слова Зеленского о войне с Россией «отголосками КВН»
Лавров оценил работу Карпина в сборной России по футболу
Лавров рассказал о патриотизме и посетовал на пробелы в учебниках истории