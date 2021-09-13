Лавров высказался о соглашении об отмене виз с Сан-Марино

Глава МИД РФ Лавров: соглашение об отмене виз с Сан-Марино может скоро быть подписано

Москва вскоре может достичь соглашения об отмене визового режима с Сан-Марино. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения», — отметил министр. По его словам, документ находится в «высокой степени готовности». Его подписание будет организовано в ближайшее время.

Лавров сделал соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является лидером федеральной пятерки кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ.