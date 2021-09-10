Лавров оценил работу Карпина в сборной России по футболу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров верит в успех команды при Валерии Карпине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров положительно оценил работу нового главного тренера сборной России Валерия Карпина. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что критика в адрес специалиста не совсем обоснована, так как Карпин получил команду «с колес» и не имеет возможности пока реализовать свои тренерские замыслы. Кроме того, Лавров отметил, что новый наставник российской сборной «все делает правильно». Он добавил, что солидарен с экс-футболистом сборной России и «Спартака» Дмитрием Аленичевым, который верит в успех Карпина на посту главного тренера национальной команды.

В сентябре сборная России провела три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне сыграли вничью с Хорватией и одержали две победы — над Кипром и Мальтой.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. На этом посту он сменил соотечественника Станислава Черчесова, под руководством которого команда не сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.