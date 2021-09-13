Мужчина попытался провезти труп в такси и попался

Мужчина в китайском городе Тайхэ, провинция Цзянси, попытался провезти в такси труп убитой им женщины и был задержан полицией. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ранним утром 33-летний Се Лэй пытался сесть в такси. Таксист решил помочь мужчине загрузить в багажник чемодан. Он обратил внимание на то, что багаж подозрительно тяжелый, имеет неприятный запах и испачкан кровью, и сообщил об этом в полицию.

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Лэй увидел, что таксист звонит в полицию, и сбежал, поняв, что попался. Он оставил чемодан таксисту. Внутри полицейские нашли тело 19-летней женщины, которая работала в караоке-баре. Они установили, что Лэй работал в этом же баре, но в августе уволился.

Сотрудники правоохранительных органов объявили вознаграждение в размере 30 тысяч юаней (338,9 тысячи рублей) за помощь в поимке подозреваемого. Позже Лэя обнаружили в жилом квартале в округе Цзян. Мужчина отдыхал в квартире. Перед арестом он успел выбросить свою одежду и украсть красную футболку, а также четыре яблока, которые были оставлены местными жителями в качестве подношения богу удачи.

Неизвестно, как мужчина убил женщину и какой у него был его мотив. Полицейские расследуют произошедшее. Отец жертвы, чье имя не сообщается, сказал, что она была старшим ребенком в семье. Она общалась с родными за несколько дней до убийства.

Ранее сообщалось, что житель города Брейдентон, штат Флорида, обнаружил труп в мусорном баке, который ему на время оставил друг. Американец думал, что в нем хранятся личные вещи знакомого.

