Женщину в Чикаго арестовали после убийства собственного сына из-за карты памяти

Полиция арестовала жительницу американского города Чикаго (штат Иллинойс), подозреваемую в убийстве сына. Об этом сообщает Fox News.

По данным чикагской прокуратуры, 37-летнаяя Фэлон Харрис застрелила 12-летнего ребенка якобы за то, что тот потерял карту памяти SD. Сейчас ей предъявлены обвинения в убийстве первой степени. Согласно материалам дела, в мальчика стреляли дважды, судмедэкспертиза утверждает, что он скончался от множественных огнестрельных ранений в голову.

Женщина уже призналась полицейским в совершении преступления и показала пистолет, который стал орудием убийства. У нее также обнаружили разрешение на скрытое ношение оружия. В отчете сотрудников говорится, что в момент задержания американка находилась в параноидальном состоянии.

29 августа стала известно о другой гражданке США, которая после убийства своих двоих детей жила с их телами в одной квартире. В один момент ее соседи почувствовали трупный запах, доносящийся из квартиры, и вызвали полицию. Сотрудники обнаружили шестилетнюю девочку, задушенную в ванной, и восьмилетнего мальчика, зарезанного в спальне. Их мать арестовали.