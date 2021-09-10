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Австриец год держал труп своей матери в подвале ради получения ее пенсии

В Австрии мужчина год держал труп матери в подвале ради получения ее пенсии
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Фото: Globallookpress.com

В Австрии мужчина более года держал труп своей матери в подвале ради ежемесячного получения ее пенсии. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на данные полиции.

По информации полиции, 89-летняя женщина умерла естественной смертью в июне 2020-го. Ее 66-летний сын положил тело в подвал и использовал пакеты со льдом и бинты, чтобы замаскировать запах. Отмечается, что после смерти матери австриец получил незаконные выплаты на сумму около 50 тысяч евро.

Преступление вскрылось после того, как новому почтальону, доставлявшему пособия, было отказано во встрече с пенсионеркой. Он обратился к правоохранительным органам, и полицейские нашли тело женщины в процессе обыска. По словам мужчины, у него не было денег на похороны и на бытовые расходы, поэтому ему пришлось пойти на мошенничество.

29 августа сообщалось, что жительницу США Джаремию Холл (Jameria Hall) обвинили в убийстве своих двоих детей, с телами которых она продолжала жить в одной квартире. Соседи американки вызвали полицию, почувствовав трупный запах из ее квартиры. 6-летняя девочка был задушена и утоплена, ее тело с затянутой на шее одеждой нашли в ванне. Ее восьмилетнего брата обнаружили в спальном мешке с ножом в груди.

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