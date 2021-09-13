Молодая мать рассказала о травле в сети из-за ее «вызывающего» внешнего вида

Жительница Канады рассказала об издевательствах в сети из-за своего внешнего вида. На опубликованные в TikTok ролики обратили внимание в The Sun.

24-летняя Мэдисон Смит (Madison Smith) регулярно публикует ролики о своей повседневной жизни с мужем, 23-летним Броуди (Brody), и двухлетней дочерью Хевен (Haven). Девушка призналась, что многие люди оскорбляют ее за то, что она родила ребенка в 22 года. «Комментаторы пишут, что наша семья — это дети, воспитывающие детей, и что моя дочь заслуживает лучшей жизни», — поделилась она.

Помимо этого, Смит рассказала, что юзеры травят ее за «потраченную впустую молодость» и «вызывающий» внешний вид. «Мне говорят, что я не должна носить короткие платья и шорты, так как я выгляжу в них слишком сексуально. Также они пишут, что мой муж бросит меня из-за одежды, и я стану матерью-одиночкой», — подчеркнула блогерша.

Девушка объяснила, что подобные комментарии сделали ее сильнее, и дала советы по поддержанию крепких семейных отношений. По ее словам, самое главное — это уделять достаточно времени своему партнеру и общаться с ним. Кроме того, она порекомендовала больше веселиться и не воспринимать жизнь слишком серьезно.

Подписчики поддержали Смит и выразили свое восхищение. «Не понимаю, почему другие люди считают нужным давать непрошенные советы по воспитанию чужих детей», «Людям нужно перестать быть такими осуждающими», «Ты прекрасная мама, не слушай никого!», «Я равняюсь на тебя и хочу стать такой же классной мамой, как ты!», «Эти хейтеры просто завидуют твоим красоте и молодости!» — писали они.

Ранее в сентябре женщину не пустили на родительское собрание из-за чересчур откровенного наряда. Мать троих детей Изабель Кастро (Isabel Castro) рассказала, что отправилась в учебное заведение вместе с супругом Кристианом Кавьедесом (Cristian Caviedes). В тот день героиня материала пришла в учреждение в облегающих джинсах с завышенной талией и кроп-топе с глубоким декольте, который оголял ее живот. Учителя выгнали Кастро с собрания, поскольку ее одежда не соответствовала правилам дресс-кода школы.