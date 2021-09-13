В Нигерии более 200 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму

В штате Коги на севере Нигерии более 200 заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму. Об этом сообщает CNN ссылкой на тюремную администрацию.

Представитель учреждения рассказал, что тюрьму атаковали террористы. Они вступили в перестрелку с охраной и убили одного полицейского. Еще одного сотрудника правоохранительных органов доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

По информации издания, в тюрьме содержались 294 заключенных, из которых 240 освободились. На данный момент власти начали процедуру повторного задержания, чтобы вернуть под стражу всех сбежавших преступников. Личности нападавших боевиков устанавливаются.

В стране регулярно происходят нападения террористов, а также похищения боевиками детей с целью получения выкупа. 1 сентября сообщалось, что вооруженные мужчины похитили более 100 детей и нескольких учителей из школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии. По словам очевидцев, преступники напали на образовательное учреждение во время занятий.