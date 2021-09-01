В Нигерии боевики похитили из школы более 100 детей

Вооруженные мужчины похитили более 100 детей и нескольких учителей из школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Blueprint.
По словам очевидцев происшествия, преступники напали на образовательное учреждение во время занятий. Отмечается, что губернатор штата Замфара Белло Матавалле распорядился временно закрыть все начальные и средние школы в регионе. В 13 районах штата ввели комендантский час и ограничения на передвижение в ночное время.
В Нигерии регулярно происходят случаи похищения боевиками детей с целью получения выкупа. Так, в начале июля группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на северо-западе Нигерии штате Кадуна. Злоумышленники похитили 140 учеников. До этого сообщалось о похищении 200 несовершеннолетних в городе Тегина, штат Нигер. Всего с начала года были похищены более 1000 детей.