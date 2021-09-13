Российского полковника заподозрили в мошенничестве с часами для Минобороны

В Москве арестовали полковника в отставке Когтенкова за хищения при поставках в Минобороны

В Москве суд арестовал 72-летнего бизнесмена и полковника в отставке Эдуарда Когтенкова, которого заподозрили в хищениях при поставках часов для Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Против Когтенкова и двух его сообщников возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Особо крупное мошенничество») УК РФ.

Установлено, что полковник в отставке возглавлял «Фабрику специальных часов "Восток-Дизайн"», которая поставляла в министерство наручные часов для комплектов боевой экипировки «Ратник». По данным издания, именно поставки часов могли стать предметом уголовного дела — в сети не раз публиковались отзывы о низком качестве поставляемой компанией продукции.

72-летний полковник проведет в СИЗО два месяца. Его адвокат воздержался от комментариев по делу, однако заявил, что обжалует это решение.