Заслуженный учитель России оценил установку памятника Дзержинскому в школе

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров призвал воздержаться от установки памятников политическим деятелям. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что монумент Феликсу Дзержинскому появился в школе № 32 в Краснодаре.

«Я бы не рекомендовал сейчас ставить памятники политическим деятелям. Можно по-разному рассматривать личность Дзержинского — это не только председатель ВЧК, это человек, который многое сделал для тяжелой промышленности и борьбы с сиротством», — сказал учитель.

Он отметил, что во время обострения эмоций людей, новые памятники политическим деятелям стоит устанавливать с осмотрительностью.

Снегуров заявил, что есть много людей, в память о которых стоит установить монумент. Учитель подчеркнул, что основавший сеть народных школ педагог Сергей Рачинский, по его мнению, заслуживает памятника.

Ранее в РПЦ посчитали оскорблением установку в Симферополе памятника Феликсу Дзержинскому. Протоиерей Леонид Калинин считает, что монумент долго не простоит.