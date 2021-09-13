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В российском городе школьникам провели урок на пустыре

В Красноярске ученики школы занимались на пустыре, где власти обещали построить школу
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Кадр: Telegram-канал «Борус»

В Красноярске жители микрорайона Образцово провели детям урок на пустыре, где власти обещали построить школу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Борус».

Родители расставили парты и рассадили учеников — открытый урок прошел в выходной день, поэтому дети не пропустили занятий.

По словам жителей, ближайшие школы находятся в соседних районах. Родителям приходятся постоянно возить детей на уроки. Власти обещают построить образовательное учреждение с 2017 года.

Ранее директор школы в Курской области порвал ухо ученику, который отказывался снять серьгу. По словам школьника, он пришел в школу 2 сентября и его сразу попросили зайти к директору, который потребовал снять серьгу, чтобы они «не ссорились».

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