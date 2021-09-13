Напавший на девятилетнюю школьницу в Подмосковье отправлен в СИЗО

Солнечногорский суд арестовал обвиняемого в нападении на девятилетнюю школьницу. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Судья удовлетворил ходатайство следствия о заключении 38-летнего мужчины под стражу на время следствия и отправил его в СИЗО на два месяца. Следователи установили, что обвиняемый хотел отнять у ребенка мобильный телефон и совершить сексуальное насилие. Ему предъявлено обвинение по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 162 («Разбой») УК РФ.

Мужчина дал признательные показания следователям, сообщив подробности преступления. Ранее он уже отбывал наказания за различные имущественные преступления. Следователи проводят опрос свидетелей, назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

ЧП произошло в Подмосковье 12 сентября. 38-летний бездомный напал на ученицу третьего класса на одной из улиц Солнечногорска, где в этот момент находилось достаточно людей, в том числе и мужчин. Но никто из них не отреагировал на случившееся. Девочку спасла соседка, которая через окно увидела, как неизвестный потащил школьницу к углу дома, а затем стал душить и закрывать ей рот рукой. После того, как женщина подняла шум, злоумышленник сбежал.