Зеленский захотел провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести в стране Олимпиаду. Об этом он заявил 13 сентября во время праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Национального олимпийского комитета, передает УНИАН.

«У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале — это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, — сказал Зеленский. — Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся».

Он добавил, что «стоит ставить себе такую цель и идти к ней».

В июле Зеленский предложил Литве совместно проводить будущие чемпионаты Европы по баскетболу и назвал данный вид спорта «второй религией» для литовцев.