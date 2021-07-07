Зеленский назвал баскетбол «второй религией»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве совместно проводить будущие чемпионаты Европы по баскетболу. Об этом он заявил во время международной конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе, сообщает ТАСС.

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Зеленский назвал баскетбол национальным видом спорта и «второй религией» для литовцев, а также рассказал о популярности этого вида спорта на Украине. Он подчеркнул, что его инициатива будет хорошим примером совместной организации событий мирового масштаба.

Президент также вспомнил чемпионат Европы по баскетболу 2015 года, который должен был пройти на Украине. По словам Зеленского, для мероприятия были подготовлены объекты инфраструктуры, но оно было отменено «из-за объективных обстоятельств».

В 2017 году Украина отказалась от права проведения чемпионата Европы по баскетболу. Тогда министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что страна не располагает необходимыми ресурсами для организации турнира, а руководство министерства не может спрогнозировать развитие политической ситуации в республике. «Не может в стране, где идет война, проходить европейский чемпионат», — отметил чиновник.

В 2014 году Международная федерация баскетбола перенесла чемпионат 2015 года из Украины в другую страну. Такое решение в организации приняли из-за нестабильной политической ситуации в стране.