Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о желании России посеять раздор среди европейских стран. Его слова передает «Интерфакс».

«Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор», — заявил Боррель. Он также призвал европейские страны быть едиными в вопросах отношений с российской стороной.

По словам главы европейской дипломатии, Россия по-прежнему является крупным игроком на международной арене и «не исчезнет». Поэтому ЕС должен найти путь, который поможет добиться менее конфликтных и более стабильных отношений, заключил он.

Ранее Боррель заявил, что экономические санкции против России, несмотря на их действенность, имеют побочные эффекты. В частности, ограничения на торговлю отражаются на стоимости товаров на европейском рынке, подчеркнул он.