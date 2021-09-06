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ЕС задумал продлить антироссийские санкции по Украине до марта 2022 года

ЕС рассмотрит 8 сентября продление санкций в отношении России и Украины до марта 2022 года
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Фото: Yves Herman / Reuters

Постоянные представители стран-членов Европейского союза согласуют на заседании 8 сентября продление санкций до марта 2022 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованную повестку предстоящего заседания.

Сообщается, что пункт о продлении ограничений будет согласован автоматически, так как значится в числе не требующих предварительного обсуждения.

Отмечается, что сначала будет запущена техническая процедура письменного утверждения данного решения странами союза, а после решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее 15 сентября.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что экономические санкции против России, несмотря на их действенность, имеют побочные эффекты. Ограничения на торговлю с РФ со стороны Брюсселя отражаются на стоимости товаров на европейском рынке, считает Боррель. При этом личные санкции против высокопоставленных россиян, такие как запрет на поездки в ЕС и замораживание активов — это, по его мнению, «эффективные меры».

В марте 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются на полгода с марта 2014 года.

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