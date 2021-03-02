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В ЕС назвали условие снятия санкций против России

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Фото: @eucopresident

ЕС сохранит санкции против России в силе до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Условие снятия санкций назвал глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

Он подчеркнул, что контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу реализации соглашений. В частности, Мишель рассказал об обсуждениях относительно линии разграничения в Луганской области.

В феврале депутаты Европарламента призвали страны ЕС быть готовыми к ужесточению санкций против России из-за Донбасса, «если того потребует ситуация». Помимо этого, Европарламент призвал усилить меры доверия и получить мандат на развертывание миротворческой миссии ООН, а также содействовать проведению местных выборов.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

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