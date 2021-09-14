Раскрыта причина внезапного визита Асада в Москву

Основной причиной внезапного визита президента Сирии Башара Асада в Москву стало обострение обстановки в сирийской провинции Идлиб. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

Хотя ситуация в Сирии несколько стабилизировалась после президентских выборов в мае, в районе Идлиба по-прежнему сосредоточены исламистские группировки, напомнил Долгов. «В последнее время эти группировки совершали провокационные действия против сирийской армии. Это произошло совсем недавно, и действительно [указывает на] обострение ситуации в Идлибе», — отметил он.

Еще одной важной темой для переговоров востоковед назвал экономическое сотрудничество и участие России в восстановлении сирийской экономики.

Долгов напомнил, что подобные контакты между российским и сирийским лидерами происходят регулярно и нет ничего удивительного в том, что нынешняя поездка Асада в Москву не была анонсирована. По его словам, о визитах сообщается заранее, если запланированы торжественные мероприятия или иная программа, а также планируется заключить какое-то конкретное соглашение. Тут же речь идет об обычной рабочей поездке, которая необязательно должна сопровождаться анонсом.

Переговоры между Путином и Асадом прошли в Кремле. Российский лидер поздравил своего коллегу с хорошим результатом на президентских выборах и недавним днем рождения. Он также назвал главной проблемой Сирии иностранные вооруженные силы, которые препятствуют консолидации страны и присутствуют там без разрешения ООН или Асада.

