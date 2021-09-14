Конвойный автомобиль сбил российскую школьницу на пешеходном переходе

В Уссурийске конвойный автомобиль полиции сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на служебном автомобиле десятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Александра Кленина.

По данным надзорного ведомства, 14 сентября в городе Уссурийск конвойный автомобиль местной полиции не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил переходившую дорогу российскую школьницу. В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали в местную больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Прокуратура Уссурийска взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

27 августа сообщалось, что в Москве 13-летняя школьница попала под колеса полицейского автомобиля, двигавшегося с включенными спецсигналами. За рулем находился 31-летний инспектор ГИБДД.

