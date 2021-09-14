Россиянин женился на сотруднице Госдепа ради получения грин-карты

Гражданина России Андрея Калугина и его бывшую жену, сотрудницу Госдепа Лауру Галлахер осудили за заключение фиктивного брака ради получения россиянином американского гражданства, сообщило Министерство юстиции США в понедельник, сообщение которого передает РИА Новости.

«Решение присяжных привело двух подзащитный к ответственности за разработку мошеннической схемы по обману Соединенных Штатов и получения незаконного гражданства и паспортов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, они познакомились друг с другом в 2013 году, когда учились в юридической школе. В 2015, когда у Калугина должна была вскоре истечь студенческая виза, пара заключила брак и подала заявление на получение им грин-карты. В 2016 году они совершили переезд в Виргинию и расстались, однако, несмотря на это продолжили процесс получения американских документов для россиянина.

Галлахер со своей стороны, являясь не только адвокатом, но и сотрудницей Государственного департамента США, помогала Калугину ускорить процесс получения гражданства, а также способствовала получению им туристического и дипломатического паспортов, чтобы тот мог совершать заграничные поездки.

«Подзащитные предоставляли ложные сведения в заявлении (на получение гражданства), в том числе о том, что Калугин все еще был в добросовестном браке и планировал продолжать жить с Галлахер за границей и затем вернуться в США», — сказано в сообщении минюста. Пара окончательно оформила развод после получения документов.

Паре грозит до десяти лет лишения свободы. Помимо тюремного срока, Калугина также лишат гражданства США.

В феврале в Нью-Йорке задержали юристов двух компаний, которые учили граждан России и СНГ врать и подделывать документы при прошении об убежище. Юристы компаний, в свою очередь, консультировали клиентов так, чтобы те получали убежище, хотя не имели на него законного права. Так, организации подавали в Службу гражданства и иммиграции США фиктивные документы. Кроме того, по данным ведомства, в фирмах обучали лгать под присягой и во время иммиграционных процедур для получения убежища.