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В США юристов обвинили в обучении россиян врать при прошении об убежище

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Фото: Yuri Gripas / File Photo / Reuters

В Нью-Йорке задержали юристов двух компаний, которые учили граждан России и СНГ врать и подделывать документы при прошении об убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

«Илоне Джамгаровой и Артуру Аркадяну, двум иммиграционным юристам, базировавшимся в Бруклине, и их коллеге Игорю Резнику предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища», — говорится в сообщении ведомства.

Все трое были взяты под стражу. Обвинения в сговоре против США и сговоре с целью мошенничества предъявили еще шестерым фигурантам дела.

По версии следствия, две юридические фирмы, Dzhamgarova Firm и Russian America помогали своим клиентам получать американские визы, гражданство и просить убежища. Клиентами юристов были, как сообщили в Минюсте, в основном граждане России и СНГ.

Юристы компаний, в свою очередь, консультировали клиентов так, чтобы те получали убежище, хотя не имели на него законного права. Так, организации подавали в Службу гражданства и иммиграции США фиктивные документы. Кроме того, по данным ведомства, в фирмах обучали лгать под присягой и во время иммиграционных процедур для получения убежища.

Ранее Минюст США обвинило бывшую сотрудницу посольства в Москве Олесю Красилову в мошенничестве, заговоре с целью кражи документов и отмывании денег.

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