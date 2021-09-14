В российском городе запустят школьный автобус после жалобы девочки губернатору

В Чите запустят школьный автобус по маршруту №35 после жалобы девочки губернатору Забайкальского края Александру Осипову. Об этом во вторник, 14 сентября, со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет РИА Новости.

«Было решено, что в Ясный будет запущен школьный автобус. Он будет увозить и привозить проживающих здесь учеников до школы номер 27», — говорится в сообщении.

Ранее российская школьница Эвелина во время «Прямого разговора» пожаловалась главе региона, что каждое утро ей приходится ждать автобус и мерзнуть на остановке по полчаса. После этого Александр Осипов решил лично проверить, как работает общественный транспорт.

Губернатор приехал на конечную остановку 35-го городского маршрута, но так и не дождался ни одного автобуса.