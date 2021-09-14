В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах

Недоброжелателей партии ЛДПР «бесит», что она ведет эффективную кампанию в Государственную Думу, поэтому они пытаются использовать нечестный пиар против председателя партии Владимира Жириновского. Так инцидент, когда у лидера ЛДПР сползли брюки, прокомментировал его пресс-секретарь Александр Дюпин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Жириновский в настоящее время находится в прекрасной форме. Кроме того, председатель партии посещает два-три эфира дебатов почти каждый рабочий день, в чем может убедиться телезритель.

«Расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил — вот и все. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер», — заключил Дюпин.

Ранее Жириновский «потерял» штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Председатель ЛДПР обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм». Однако даже после того, как у политика сползли брюки, он не замолчал и чуть медленнее продолжил говорить, параллельно поправляя одежду.