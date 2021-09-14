Раскрыта разница в зарплате сотрудников Facebook

Американское издание Business Insider смогло проанализировать разрыв в зарплатах между рядовыми сотрудниками и топ-менеджментом компании Facebook и пришло к выводу, что разница составляет примерно 200 тысяч долларов.

Издание проанализировало тысячи заявлений на рабочую визу, чтобы выяснить, сколько получают работники Facebook — от директоров до инженеров по обработке данных.

Официальная зарплата главы компании Марка Цукерберга составляет один доллар, а его капитал оценивается в 134 миллиарда долларов. После него самыми состоятельными членами Facebook являются разработчики и маркетологи. Главный операционный директор компании Шерил Сандберг зарабатывает чуть более 330 тысяч долларов в год. Технический директор Майк Шрепфер — 360 тысяч долларов. Меньше всех в компании получают инженеры по обработке данных — от 100 до 233 тысяч долларов.

Уровень зарплаты часто зависит от места работы сотрудника. Например, аналитик данных в Калифорнии зарабатывает от 130 тысяч до 150 тысяч долларов в год, а в Техасе от 111 до 128 тысяч. Инженер-программист из Нью-Йорка получает 160 тысяч долларов, а из того же Техаса — 118 тысяч долларов в год.

Информация, собранная Business Insider, не отражает полную картину по зарплатам. В имеющейся выборке есть много ИТ-инженеров и специалистов по работе с большими данными, но мало руководителей. Кроме того, не считаются бонусы, выплачиваемые сверх оклада.

На данный момент состояние Марка Цукерберга оценивается в 135,2 миллиарда долларов. По данным Forbes, с ноября 2020 года он начал продавать акции своей компании, на чем заработал 200 миллионов долларов.