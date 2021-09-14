В Китае создадут «цивилизованный интернет»

Власти Китая усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве для укрепления национального единства. Об этом сообщается в «Замечаниях об усилении построения цивилизованного интернет-пространства», опубликованных на сайте китайского правительства.

В документе указано, что главные цели создания «цивилизованной» сети — укрепление лидирующих позиций марксистской идеологии в интернете и укоренение базовых социалистических ценностей в сознании пользователей. Для этого Пекин планирует усилить роль сайтов, страниц в социальных сетях и приложений, продвигающих государственную идеологию.

Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая призвала ведомства последовательно вводить положения, предлагаемые в замечаниях. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.

Ранее стало известно, что Китай продолжил репрессии против техногигантов, среди которых Alibaba и Tencent. Власти страны потребовали от компаний снять запрет с использования продуктов конкурентов на своих площадках. Чиновник из Минпрома Чжао Чжиго заявил, что ограничение доступа на сторонние сайты без веской причины «влияет на взаимодействие с пользователями, ущемляет их права и дестабилизирует рынок».