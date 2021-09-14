Задержан бывший вице-мэр российского города

В Саратове силовики задержали бывшего заместителя главы городской администрации Андрея Гнусина по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Гнусин отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Бывшего вице-мэра подозревают в земельных махинациях, других подробностей пока нет.

Гнусин занимал пост заместителя главы администрации Саратова по градостроительству с февраля 2014-го по март 2017 года. До этого он работал зампредом комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству мэрии.