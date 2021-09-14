В Узбекистане предложили запретить TikTok. С подобной инициативой выступила заместитель председателя Центрального совета партии «Миллий тикланиш» Феруза Мухамеджанова, пишет Telegram-канал Sputnik Узбекистан.

Предложение вынесли после скандальной трансляции, которую две школьницы из узбекского города Навои решили провести в соцсети прямо на уроке правоведения, во время которого они демонстративно ругались матом.

Мухамеджанова заявила, что контент в TikTok и других социальных сетях негативно влияет на духовное развитие молодого поколения. По ее мнению, инцидент со школьницами из Навои лишь подтверждает этот тезис. Политик также обратила внимание на проблему школьного воспитания и указала на необходимость ее решения.

В 2019 году директор «Узбекконцерта» Одил Абдукахоров объявил, что узбекским чиновникам удалось «взять рэп под контроль» и начать сотрудничать с рэперами для того, чтобы те перестали материться в своих текстах. Кроме того, он предложил направить этот музыкальный жанр в правильное русло, чтобы с помощью него воспитывать молодых людей и прививать им узбекский менталитет.