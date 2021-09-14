Массовая гибель рыбы в российском регионе попала на видео

На берегу Енисея в Красноярском крае нашли тысячи мертвых мальков осетра. Рыбу выпустили в реку по государственной программе несколько дней назад. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Как отметили очевидцы, массовая гибель рыб произошла недалеко от деревни Паршино (Красноярский край). Мальков осетра погубило проходящее мимо пассажирское судно. Известно, что из-за сильной волны их прибило ко дну на мелководье.

Сибирский осетр занесен в Красную книгу — эта рыба довольно редкая, живет до 60 лет и вырастает до трех метров в длину. Мальков, которых выпустили в водоем, растили на Белоярском рыбозаводе в Хакасии. Их доставили к будущему дому на спецтранспорте.

Ранее тысячи мертвых рыб, выброшенных на берег в Калмыкии, сняли на видео. Кадрами поделился на своей странице в Instagram местный житель Санчир Горяев. На записи показано побережье водохранилища Аршань-Зельмень, заваленное тушами рыбы, над которой кружат чайки.