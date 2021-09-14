Путин оценил работу правительства в острой фазе пандемии

Путин о работе правительства РФ в пандемию: неплохо, какие-то вещи можно было делать лучше

Правительство России в целом очень неплохо показало себя в острой фазе пандемии COVID-19, пусть даже какие-то вещи можно было делать лучше. Так работу кабинета министров оценил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно», — сказал Путин.

Он также выразил надежду на то, что и в обычной ситуации, не связанной с кризисами, будет выстроена работа именно в таком ключе.