Киевлян попросили не паниковать из-за учений СБУ в столице

В СБУ предупредили киевлян об учениях в столичных областях и попросили не паниковать

В Киеве и области начались антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ), в связи с чем украинцев просят не паниковать, иметь при себе документы и подготовиться к возможным ограничениям движения на дорогах в Белоцерковском и Обуховском районах. Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Киеве и области.

По данным спецслужбы, в ходе учений, которые пройдут с 14 по 16 сентября, сотрудники СБУ отработают навыки противодействия диверсантам на военных объектах. В мероприятиях также примут участие подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной службы спецсвязи и защиты информации и другие.

Отмечается, что в рамках учебных мероприятий сотрудники СБУ могут проверять документы у случайных прохожих. Также граждан, которые обнаружили подозрительные предметы или узнали какую-либо информацию о диверсионной террористической деятельности, попросили незамедлительно сообщить в СБУ.

13 сентября СБУ провела антитеррористические учения в Волынской области, неподалеку от границы с Белоруссией. Согласно легенде учений, группа условных диверсантов планировала устроить взрывы на Ровенской атомной электростанции, однако не смогла проникнуть на территорию АЭС и была вынуждена спасаться бегством. Перед силовиками стояла задача поймать разделившихся на две группы «злоумышленников», пока те не доберутся до украинско-белорусской границы.

