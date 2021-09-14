На Украине назвали самые уязвимые области в случае вторжения России

Россия не отказалась от захвата части Украины, и в случае военного вторжения российских военных под угрозой будут восемь областей на юге и востоке республики. Об этом заявил бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, согласно плану «Новороссия» именно юго-восточные территории представляют наибольший интерес для Москвы. «Ее [Россию] не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область — это идти против Западной Украины, ни Киевская — это, считай, покушение на столицу, на всю Украину», — пояснил Вовк.
Таким образом, добавил военный, в самом уязвимом положении будут Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. В 2014 году Украине удалось отстоять Харьков, Днепр и Одессу, однако сейчас на фоне постоянного усугубления отношений двух стран и несоблюдения Минских соглашений территория республики находится под угрозой войны с Россией.
Генерал-майор подчеркнул, что потеря данных территорий оставит Украину без выхода к морям. При этом совместные военные учения России и Белоруссии он назвал не представляющими угрозу для Украины.
Ранее возможный сценарий войны Украины и России раскрыл бывший глава Совета безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Семашко. Он рассказал, что страна при вторжении будет атакована по трем направлениям и «зажата в клещи», поэтому украинская армия должна быть «глубоко эшелонированной».