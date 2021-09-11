На учениях «Запад-2021» заметили новые автомобили «Сармат-2»

Десантники 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России использовали на учениях «Запад-2021» новые легкие специальные тактические авто, разработанные специально для транспортировки с помощью вертолетов Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Подчеркивается, что автомобили приспособлены как для транспортировки внутри вертолета, так и на его внешней подвеске.

Ранее сообщалось, что белорусская делегация предоставила подробную информацию по совместным с Россией стратегическим учениям «Запад-2021» на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности в Вене.

3 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия обязана предоставлять западным странам больше информации об учениях «Запад-2021». Он подчеркнул, что в Польше, в Прибалтике и на Украине возросла обеспокоенность по поводу планов российских вооруженных сил.