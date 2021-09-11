Украинский генерал отверг опасность российско-белорусских учений

Командующий Объединенных сил ВСУ Наев: учения «Запад 2021» пока не опасны для Украины

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отверг опасность совместных российско-белорусских учений «Запад 2021» для страны. Он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что на текущий момент непосредственная угроза отсутствует.

«Вероятность угрозы широкомасштабного наступления РФ существует с 2014 года. Соответственно мы отрабатываем планы, как это делают во всех странах мира. Что касается конкретно этих учений, на данный момент непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», — пояснил генерал-лейтенант.

Он отметил, что учения задекларированы как совместные для вооруженных сил России и Белоруссии, они проходят на известном количестве полигонов, с конкретным количеством личного состава. Однако, ситуация может измениться в любой момент.

Наев заключил, что за происходящим внимательно следят разведывательные органы Польши и Украины, происходит обмен информацией между командованием.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения, выразил иное мнение. Он заявил, что сценарии, которые разыгрываются на «Западе-2021» несут очень большие риски.

Стратегические маневры «Запад-2021» проводятся с 10 по 16 сентября. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники а также до 15 кораблей.

