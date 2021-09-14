Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало

Украинский иммунолог Гончанова: следует употреблять не более 50 грамм сала в сыром виде

Известная украинская врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова раскрыла способ правильно есть сало. Она отметила в беседе с РИА Новости, что этот продукт следует употреблять только в сыром виде и не более 50 грамм.

Специалист объяснила, что лишь сырое сало обладает полезными свойствами и теряет их при копчении или варке, поскольку жиры изменяют свою биохимическую структуру.

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Гончарова посоветовала есть этот продукт отдельно от других, при этом не следует употреблять другую еду за четыре часа до и после.

«Пятьдесят грамм сала на один прием пищи — это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется», — добавила диетолог, порекомендовав посыпать такой салат гималайской солью с большим количеством минеральных компонентов.

Ранее Гончарова рассказала, как помочь предотвратить появление опухолей при помощи сала. По словам диетолога, жирные кислоты, которые содержатся в сале, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие.

