Украинский диетолог рассказала о противоопухолевых свойствах сала

Украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова рассказала РИА Новости, как помочь предотвратить появление опухолей при помощи сала.

По словам диетолога, жирные кислоты, которые содержатся в сале, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие.

«Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала», — сказала она. Гончарова добавила, что, несмотря на высокую калорийность, этот жир не идет в набор веса, а служит строительным материалом для гормонов.

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