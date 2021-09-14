Школьники нашли маленького двухголового волкозуба во время уборки

Школьники в тайваньском городе Чжунпу нашли маленького двухголового волкозуба и отдали его ученым. Об этом сообщает портал Taiwan English News.

Ученики обнаружили змею во время уборки в кампусе начальной школы. Директор школы по фамилии Линь вооружился метлой и смел рептилию в ведро. Он подчеркнул, что преподает в сельских школах уже много лет и не боится змей.

Змеелов из окружного департамента сельского хозяйства приехал и забрал волкозуба.

Председатель Ассоциации спасателей округа Цзяи Шао-Тан заявил, что двухголовые змеи встречаются крайне редко. Он решил направить находку в исследовательский центр при университете.

Волкозуб — вид неядовитых змей, который обитает в Южной Азии.

Ранее сообщалось, что редчайшая двухголовая кобра (очковая змея) найдена вблизи индийского города Викаснагар в индийском штате Уттаракханд. Змеи с подобной аномалией редко выживают в дикой природе.