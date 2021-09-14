На Чукотке оказавшиеся в «снежном плену» большегрузы попали на видео

На Чукотке между городами Певек и Билибино 20 большегрузов попали в «снежный плен»

На Чукотке десятки автомобилей попали в «снежный плен» на трассе. Видео с застрявшими большегрузами опубликовано в сообществе «Авто Белгород» во «ВКонтакте».

На кадрах показана трасса, соединяющая города Певек и Билибино. На заметенной снегом дороге оказалось более 20 грузовиков. Водители в ожидании помощи взяли в руки лопаты и попытались расчистить путь.

Как пишет «Российская газета», в понедельник, 14 сентября, движение на трассе было приостановлено. Пока дорожные службы не справляются с расчисткой. Спустя сутки к ликвидации последствий снегопада планируют привлечь дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что в 11 российских регионах уже в начале сентября начнутся заморозки и выпадет первый снег. Дожди и мокрый снег ожидаются в Мурманской, Вологодской, Архангельской, Свердловской областях, на севере Пермского края, а также в Карелии и Коми.