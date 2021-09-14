Пациенты остались без операций из-за кражи очков у кардиохирурга

В Бирмингеме, Великобритания, у кардиохирурга Стивена Руни украли индивидуальные бинокулярные очки, которые он надевал во время операций на сердце, и лишили его возможности работать. Об этом сообщает The Birmingham Mail.

В субботу, 11 сентября, неизвестные украли очки с персональной гравировкой из припаркованной у больницы машины Руни. Помимо этого, пропала складная тележка для гольфа, которую врач хранил в автомобиле.

Украденные очки были изготовлены по индивидуальному заказу, поэтому они бесполезны для всех, кроме Руни. Кардиохирургу пришлось заказать новую пару, производство которой может занять около шести недель. В этот период врач не сможет проводить жизненно важные операции на сердце, поэтому десятки нуждающихся в срочных операциях пациентов остались без необходимой помощи.

Полиция разыскивает преступника и призывает вора поступить правильно и вернуть очки кардиохирургу. «Они разработаны специально для Руни и больше никому не пригодятся. Без них врач не сможет спасать пациентов. Мы призываем вас поступить правильно и вернуть очки их владельцу», — сказал сотрудник полиции.

Бинокулярные очки, или лупы, — оптический инструмент, который используется при работе с мелкими деталями и элементами. Лупы есть в арсенале офтальмологов, стоматологов, нейрохирургов и других профильных специалистов. Часто бинокулярные очки изготавливаются индивидуально для каждого врача.

Ранее сообщалось, что в Великобритании врачи спасли 17-дневного младенца, который подавился молоком и пережил три остановки сердца. Когда он пил из бутылочки, капля молока попала ему в легкое.