Девушка показала простой способ придать лицу смуглый вид с помощью автозагара и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша Марина Комтуа (Marine Comtois) объяснила, что не нужно наносить средство на все лицо, поскольку это может придать коже оранжевый оттенок. Вместо этого девушка порекомендовала накладывать его только на те участки, куда обычно попадает солнце при естественном загаре.

Так, Комтуа нанесла средство на лоб, виски, скулы, верхние веки глаз, нос и подбородок. По ее словам, такая техника делает лицо свежим и отдохнувшим. Также она добавила, что перед процедурой необходимо провести пилинг лица, чтобы избежать появления неровностей.

Ролик стал вирусным и набрал на данный момент почти 716 тысяч просмотров и 41,5 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под публикацией. «Спасибо большое! Я обязательно попробую!», «Подождите, это выглядит потрясающе!», «Результат просто великолепный!», «Гениально!», «Очень хороший совет! Спасибо вам!» — писали они.

В августе российский бренд Rodasoleil изобрел купальные костюмы для ровного загара. Согласно информации на сайте производителя, ткань купальников Rodasoleil защищает кожу от негативного воздействия солнца с такой же силой, как и крем от загара с фактором защиты Spf 30. Помимо этого, создатели марки подчеркивают, что костюмы пропускают солнечные лучи, поэтому загар ровно ложится на кожу, не оставляя светлых следов, ожогов и покраснений на теле.