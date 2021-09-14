В России показали армейский грузовик «с секретом»

Армейский грузовик «с секретом» показали в России. Специальный автомобиль «Витязь-2» отличается бронированным модулем, который находится за брезентовым тентом. Модель 432009-73 представили в рамках форума «Армия-2021», — сообщает «Российская газета».

Особенностью автомобиля «Витязь-2» является обманчивая внешность. Кабина машины походит на кабину распространенного Урал-4320, а за ней находится бортовая платформа с брезентовым тентом. За ним скрывается бронированный модуль, вмещающий 16 военнослужащих. Защищенный отсек соответствуют классу защиты Бр4, что позволяет выдерживать обстрел пулями патронов калибров 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров.

Кабина машины обеспечивает такой же уровень защиты, который дополняют бронестекла класса защиты Бр5. Это позволяет выдерживать попадания пуль винтовочных патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра. Бронированный модуль и стекла кабины оснащены бойницами, которые позволяют вести огонь из стрелкового оружия.

Также «Витязь-2» может выдержать подрыв мины или самодельного взрывного устройства в двухкилограммовом тротиловом эквиваленте. Капотная компоновка машины увеличивает защищенность экипажа.

Новая машина стала развитием линейки «Урал-ВВ», созданной по заданию Главного командования внутренних войск МВД России. Автомобиль получил двигатель мощностью в 285 лошадиных сил и 9-ступенчатую коробку передач. Это обеспечивает автомобилю максимальную скорость до 90 километров в час. Запас хода составляет 1000 километров.

Ранее специалисты «НИИ Стали» провели испытания динамической защиты «Реликт». Целью тестирования была проверка чувствительности элементов защиты к обстрелу пулями патронов стрелкового оружия крупного калибра.

