Школьникам в Гальском районе Абхазии запретили получать образование на грузинском языке, что стало следствием политики насильственной русификации на «оккупированных землях». Сообщение об этом выпустил аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, пишет «Кавказ.Реалии» (подразделение «Радио Свобода», включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

По данным ведомства, с нового учебного года школьная программа в регионе была полностью переведена на русский язык. Чиновники считают, что аналогичную практику в скором времени попытаются применить и в других районах республики. Они обвинили Россию в нарушении норм международного права и пообещали обсудить этот вопрос со своими союзниками.

«Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Ее цель — уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения», — говорится в сообщении.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не исключает возможности нападения со стороны Грузии при поддержке НАТО. В подтверждение своим словам он привел недавние учения альянса в Черном море и подчеркнул, что в Тбилиси до сих пор не отказались от намерения вернуть утерянные земли силовым путем. «Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом. Но мы должны быть во всеоружии и готовимся к последствиям такого рода учений», — сказал глава государства.