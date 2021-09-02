Американский посол ответила на слова Лаврова о Грузии

Для грузин важны «конкретные шаги» России в отношении «оккупированных» территорий. Об этом заявил посол США в Грузии Келли Дегнан, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Дипломат ответила на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о восстановлении отношений Москвы и Тбилиси.

По ее мнению, заявления российской стороны о налаживании дипломатического взаимодействия «не имеют большого веса», поскольку Кремль не совершает видимых шагов в соответствующем направлении.

Ранее Сергей Лавров назвал отношения между Россией и Грузией разорванными по инициативе грузинской стороны. При этом глава российского МИД сообщил о готовности Москвы налаживать контакт с Тбилиси. «Есть поток туристов, наши люди любят посещать Грузию, я сам очень люблю эту страну», — подчеркнул он.

В Грузии действует закон «Об оккупированных территориях», который устанавливает особый правовой режим в Абхазии и Южной Осетии. В документе они именуются как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион. Одно из основных положений закона объявляет Россию государством, осуществляющим «военную оккупацию» этих территорий.